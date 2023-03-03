حريق هائل شب ليلة الخميس واستمر إلى فجر الجمعة في لبنان

الوكيل الاخباري - تمكنت فرق الدفاع المدني في لبنان، من السيطرة على حريق هائل اندلع ليل الخميس في إحدى أكبر غابات الشمال.

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وظل الحريق مشتعلا حتى ساعات الفجر الأولى، وأدى إلى خسائر كبيرة تنضم إلى المشاكل البيئية المتفاقمة في لبنان، من حرائق الغابات وتراكم النفايات في مواقع عديدة.



وفي ليل الخميس، شب حريق كبير داخل غابات قريبة من المنازل، في بلدة بطرماز في منطقة الضنية شمالي لبنان، وامتدت النيران نتيجة سرعة الرياح، فيما ناشد الأهالي فرق الإطفاء للتدخل بعد اقتراب النيران من منازلهم.



وتسبب الحريق بحالات اختناق بين سكان المناطق المجاورة، تم إسعافها في المستشفيات القريبة من المنطقة.



وأكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "بعد جهود مضنية استمرت منذ ساعات الليل، تم إخماد حريق غابات بلدة بطرماز في قضاء الضنية".



وقال ياسين: "يتم الآن تبريد مكان الحريق والسيطرة عليه كي لا يشتعل مجددا، من قبل متطوعي مراكز الدفاع المدني في بلدات سير الضنية والسفيرة وبخعون الشمالية، بدعم من جهاز الطوارئ والإغاثة وفرق المستجيب الأول والأهالي".

ورأى الوزير أن "ما حصل جرس إنذار عن التغيرات المناخية، خصوصا أن الحرائق بدأت في أول مارس".



وتوقع شهود عيان في البلدة أن الحريق شب بعد قيام عائلات وشبان من بلدات مجاورة، بنزهة تحت الشجر، وترك نار مشتعلة نقلتها الرياح.



ويشهد لبنان حاليا رياحا جنوبية غربية حارة، بلغت سرعتها حوالي 90 كيلومترا في الساعة، ساعدت في انتشار الحريق.

سكاي نيوز