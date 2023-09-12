حقيقة إصدار الارصاد الجوية المغربية نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي

الوكيل الاخباري- نفت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب إصدار أي نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي بشأن أمطار عاصفية تصل إلى 120 مليمترا، تهم عددا من المناطق خاصة تلك المنكوبة بالزلزال.

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وجاء نفي مديرية الأرصاد عقب تداول نشرة إنذارية زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول التواصل في المديرية الحسين يوعابد، في تصريح لموقع "هسبريس"، إن مديرية الأرصاد لم تصدر أي نشرة إنذارية.



وصرح بأن التوقعات تشير إلى وجود زخات رعدية، لكن ليس هناك أي معلومات عن وصولها إلى 120 مليمترا.



وأضاف يوعابد أنه ونتيجة لمرور بعض الكتل الهوائية الباردة نسبيا في الأجواء العليا للمملكة، ستتميز الحالة الجوية اعتبارا من بعد ظهر يوم الأربعاء وحتى الجمعة بتشكل سحب غير مستقرة، من المتوقع أن تعطي زخات مطرية أحيانا رعدية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحه الجنوبية الشرقية، وكذلك على السهول المتواجدة غرب الأطلس، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.



وأكد المتحدث أنه يتوقع أن تهطل بعد ظهر الأربعاء بعض الأمطار بالإضافة إلى زخات رعدية ضعيفة على مرتفعات الأطلس المتوسط والسهول المجاورة، وكذا السفوح الشرقية، خصوصا مناطق أزيلال، وميدلت، وخنيفرة، وتازة، والرشيدية، وبوعرفة.