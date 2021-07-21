الأربعاء 21-07-2021
الوكيل الاخباري

قطاع الألبسة: استعداد لتجهيزات العودة إلى المدارس

أحداث هامة شهدتها المملكة في أول أيام عيد الأضحى

وفيات الأربعاء 21/7/2021

عودة بيع الخضار والفواكه في السوق المركزي

الحجاج يستكملون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

الصحة العالمية تحدد سبيل السيطرة على كورونا

انخفاض طفيف على الحرارة الأربعاء

الملك: مستمرون بالعمل مع أميركا

تحسن الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

الأربعاء، 21-07-2021 10:52 ص

حمدوك: السودان لا يزال يدعو لاتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة

حمدوك


الوكيل الإخباري - جدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك موقف بلاده الداعي إلى الوصول لاتفاق قانوني وملزم بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وملئه بما يتماشى والقانون الدولي.

وقال حمدوك في خطابه بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن ملف سد النهضة يظل في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية، وإنه ورغم إعلان الحكومة الإثيوبية عن اكتمال عملية الملء الثاني في مواصلة للتصرف في هذا الملف بشكل أحادي وللمرة الثانية، إلا أن السودان يظل متمسكا بالوصول الى اتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة.

اضافة اعلان


وأضاف: "إلا أننا نواصل الدعوة للامتناع عن الإجراءات المنفردة مع ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم يتماشى مع القانون الدولي ولن نألوا جهدا في تحقيق هذا الهدف الذي يحفظ مصالحنا القومية في السودان".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60f7bb234c59b7444515f847

واشنطن تدق باب قطر والكويت لإيواء مترجمين تعاونوا معها في أفغانستان

158-074626-tashreeq-pilgrims-jamarat-2

الحجاج يستكملون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

كيري

كيري يدعو الصين للتعاون من أجل مواجهة أزمة المناخ

f0321726-28bc-42e0-b21f-cfc66b4bdbd9_16x9_1200x676

إعلان حالة الطوارئ بإحدى المقاطعات الكندية إثر تزايد حرائق الغابات

الاول

القوات الأمريكية تشن هجوما جويا في الصومال

60f7a6854c59b74afe6bbf87

الرئيس الصيني يحذر من وضع خطير جدا بسبب الفيضانات

أخبار متعلقة
158-074626-tashreeq-pilgrims-jamarat-2

الحجاج يستكملون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

image-5

إثيوبيا تعلن نجاحها بملء سد النهضة للمرحلة الثانية

60f07ba14236040ed0016784

الحريري: كان بوسعنا أن نضع حدا لهذا الانهيار المريع لولا تعنت البعض وأنانيته

60f2f68e4c59b7460301b7d9

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان إلى الإنسان

1620709948_eid-1

إجازات عيد الأضحى في الدول العربية لعام 2021

60ed981b423604455229404e

رئيس الإمارات يفرج عن 855 سجينا بمناسبة عيد الأضحى