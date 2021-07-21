حمدوك: السودان لا يزال يدعو لاتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة

الوكيل الإخباري - جدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك موقف بلاده الداعي إلى الوصول لاتفاق قانوني وملزم بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وملئه بما يتماشى والقانون الدولي.



وقال حمدوك في خطابه بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن ملف سد النهضة يظل في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية، وإنه ورغم إعلان الحكومة الإثيوبية عن اكتمال عملية الملء الثاني في مواصلة للتصرف في هذا الملف بشكل أحادي وللمرة الثانية، إلا أن السودان يظل متمسكا بالوصول الى اتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة.

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وأضاف: "إلا أننا نواصل الدعوة للامتناع عن الإجراءات المنفردة مع ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم يتماشى مع القانون الدولي ولن نألوا جهدا في تحقيق هذا الهدف الذي يحفظ مصالحنا القومية في السودان".

المصدر : روسيا اليوم