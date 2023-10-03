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الثلاثاء، 03-10-2023 03:29 م

حمى الضنك تنتشر في بنغلاديش بسبب التغير المناخي

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الوكيل الإخباري - حصدت حمى الضنك، أرواح أكثر من 1000 شخص خلال الأعوام الأخيرة في بنغلاديش، في أسوأ تفشٍ على الإطلاق لهذه العدوى الفيروسية في تاريخ هذه الدولة الآسيوية.

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وتدفع درجات الحرارة المرتفعة، التي سببها التغير المناخي، في الانتشار الحالي لحمى الضنك في بنغلاديش.

وللمرة الأولى جرى الإبلاغ عن حالات إصابة بهذه الحمى الفيروسية خارج المناطق الحضرية .

ومنذ 2017، توفي 1017 شخصا في بنغلاديش من الفيروس الذي ينتقل للبشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى، ومن بين هؤلاء أكثر من 100 طفل. سكاي نيوز 

 




 

 


 

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