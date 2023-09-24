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الأحد، 24-09-2023 04:14 م

300 قتيل و60 ألف مصاب بحمى الضنك خلال 23 يوماً في بنغلاديش

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الوكيل الإخباري - توفي 300 شخص على الأقل في بنغلاديش بسبب حمى الضنك في الأيام الـ23 الماضية من سبتمبر وتم نقل 60 ألفا و909 أشخاص إلى المستشفيات، خلال نفس الفترة.

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وتوفي 14 مريضا آخر بحمى الضنك، وتم نقل 2865 آخرين إلى المستشفيات في أنحاء البلاد، في الساعات الـ24 الماضية.

 

ونقلت صحيفة "نيو إيدج" التي تصدر في بنغلاديش اليوم الأحد عن المديرية العامة للخدمات الصحية قولها إن 893 مريضا أصيبوا بالمرض الفيروسي، الذي ينقله البعوض، توفوا في البلاد فيما تم نقل 184 ألفا و717 شخصا إلى المستشفيات هذا العام، منذ يناير.


وأظهرت بيانات المديرية أن إجمالي عشرة آلاف و572 مريضا بحمى الضنك، من بينهم 3794 في دكا، يخضعون للعلاج، في المستشفيات في أنحاء البلاد.


وأضافت المديرية أنه تم تسجيل تفشي حمى الضنك في البلاد، أولا في عام 2000، عندما تم نقل 5551 شخصا إلى المستشفيات وتوفي 93 شخصا.


يذكر أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية لها أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وتنتشر من البعوض إلى البشر، وهي شائعة في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية.

 

ويتعافى معظم الأشخاص من المرض، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة عندما يسبب نزيفا داخليا وفشلا في وظائف الأعضاء.

 

البيان

 




 

 


 

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