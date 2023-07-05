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الأربعاء، 05-07-2023 12:51 م

خبير: النزاع في أوكرانيا أظهر ضعفا جديا للمدفعية الغربية

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الوكيل الإخباري - أعلن العقيد الأوكراني المتقاعد وخبير الصناعة العسكرية بيتر بياتاكوف في حديث لصحيفة "Financial Times" أن النزاع في أوكرانيا أظهر أن المدفعية الغربية ليست مخصصة للقتال المكثف.

وقال الخبير: "اتضح أثناء العملية أن هذه الأنظمة لم تكن مخصصة لمثل هذه الأعمال القتالية المكثفة".

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وأشار إلى أن أنظمة المدفعية الغربية خلافا للأنظمة السوفيتية "تحتاج إلى استراحة" بعد ما بين دقيقتين و3 دقائق من إطلاق النار بأقصى سرعة، مضيفا أن صانعي المدفعية في الغرب يهتمون بتعليقات القوات الأوكرانية من أجل القضاء على القصور.


من جهته قال وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، سابقا، إن بلاده أصبحت ساحة اختبار مثالية للأسلحة الغربية.

 

RT

 




 

 


 

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