القادة الأفارقة يتفقون على خطوات نحو تسوية الأزمة الأوكرانية

الوكيل الإخباري - اتفق قادة السلام الأفارقة على العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في أوكرانيا.

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وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا فقد التقى الرئيس برئيس جزر القمر، ورئيس الاتحاد الإفريقي الحالي آزالي أسوماني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما.



وقال المكتب في بيان له: "لقد اتفق الزعماء على أنهم سيتحاورون مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي بشأن عناصر وقف إطلاق النار والسلام الدائم في المنطقة". وقد أصدر الرؤساء تعليماتهم لوزراء خارجيتهم بوضع اللمسات الأخيرة على عناصر لخارطة طريق تسمح بالتسوية في أوكرانيا.



وقال مكتب الإدارة الرئاسية لجمهورية جنوب إفريقيا، عقب اجتماع الرئيس رامافوزا بزملائه المشاركين في مبادرة السلام الإفريقية: "لقد أكد الرؤساء قدرتهم على زيارة روسيا وأوكرانيا منتصف يونيو الجاري".



وكان المدير العام لوزارة خارجية جنوب إفريقيا زين دانغور قد قال في وقت سابق إن رئيس البلاد وزعماء الدول الخمس الإفريقية الأخرى سيزورون موسكو وكييف في أوائل يونيو.



وقد أشارت موسكو في غير مرة إلى أنها مستعدة للمفاوضات، إلا أن كييف فرضت حظرا على تلك المفاوضات على المستوى التشريعي، فيما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، أمام مجموعة العشرين، إنه "لن يكون هناك مينسك-3".



من جانبه صرح المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف بأن مثل هذه الكلمات "تؤكد تماما" موقف كييف من عدم الرغبة في التفاوض، فيما يدعو الغرب باستمرار روسيا إلى المفاوضات، في الوقت الذي تظهر فيه موسكو استعدادها، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للتفاوض.

RT