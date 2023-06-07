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الأربعاء، 07-06-2023 03:11 م

مجلس الشيوخ السويسري يسمح بإعادة تصدير أسلحة إلى أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - وافق مجلس الشيوخ السويسري على تعديل يسمح بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا.

جاء ذلك وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان السويسري، حيث جاء فيه: "يسمح للبلدان التي تشتري المعدات العسكرية السويسرية، في ظل ظروف معينة، بإعادة تصديرها إلى البلدان المتورطة في نزاعات مسلحة". وقد اعتمد مجلس "الكانتونات" (مجلس الشيوخ في البرلمان) هذا القانون بموافقة 22 صوتا مقابل 17، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.

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وكانت سويسرا فيما سبق قد رفضت طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك بإعادة تصدير الذخيرة إلى أوكرانيا، استنادا إلى مبدأ الحياد العسكري. إلا أن البرلمان السويسري، فيما يبدو، قد وضع عدة سيناريوهات حتى لا تبقى سويسرا "مقيدة اليدين" في مواجهة الصراع.


وكان الممثلة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، باسكال كريستين بيريسويل قد صرحت، مايو الماضي، بأن إعادة تصدير الأسلحة السويسرية مستحيل دون تغيير القانون.


من جانبها صرحت موسكو مرارا وتكرارا بأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لن يغير من موقف روسيا، وإنما سيطيل أمد الصراع فحسب.

 

RT 

 




 

 


 

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