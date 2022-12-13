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الثلاثاء، 13-12-2022 01:57 م

زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى إمدادات الكهرباء من أوروبا

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الوكيل الاخباري- صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا بحاجة إلى إمدادات الكهرباء من أوروبا على الأقل حتى نهاية موسم التدفئة، بحجم يصل إلى 2 غيغاوات.

وتابع زيلينسكي خلال خطاب له بالفيديو في مؤتمر لمساعدة أوكرانيا في باريس اليوم الثلاثاء: "نحتاج إلى دعم طارئ من نظام الطاقة الأوروبي حتى نهاية موسم التدفئة على الأقل، أي توفير الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا بحجم يصل إلى 2 غيغاوات، وقد يكلف هذا الدعم حوالي 800 مليون يورو بالأسعار الجارية".

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من جانبه قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس سميغال، في وقت سابق إن جميع محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى 40% من مرافق شبكة الجهد العالي تضررت في البلاد.

وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية قد قالت إن كييف توقفت في 11 أكتوبر عن تصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي، نظرا للهجمات الصاروخية الروسية التي تتعرض لها، حيث صرح رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الوطنية Ukrenergo فلاديمير كودريتسكي بأن أوكرانيا تطور آلية لاستيراد الكهرباء من أوروبا، ومن الممكن استيراد ما يصل إلى 600 ميغاوات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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