السبت 10-12-2022
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السبت، 10-12-2022 10:09 ص

واشنطن لم تتخذ قرارا بعد بشأن تزويد كييف بالمسيرات خوفا من إسقاطها

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن البنتاغون لم يتخذ قرارا بخصوص نقل طائرات أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 Reaper إلى أوكرانيا.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن لدى الولايات المتحدة مخاوف من "نقل تقنياتها السرية". بالإضافة إلى ذلك، تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن بعض الطائرات بدون طيار "سيتم إسقاطها بشكل شبه مؤكد".

كما تقول الصحيفة، بينما كان البنتاغون يدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار MQ-9 Reaper، استخدمت كييف طائرات تركية من طراز Bayraktar TB2 ، لكنها "أصبحت هدفًا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية"، ما أثار هذا مخاوف في البنتاغون بشأن كيفية أداء طائراتهم بدون طيار في مثل هذه الظروف.

في سبتمبر، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي ناشدوا رئيس البنتاغون لويد أوستن لنقل طائرات قتالية بدون طيار عالية التقنية إلى أوكرانيا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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