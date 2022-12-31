السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

اقتصاد العالم في 2022.. أحداث سببت خسائر تريليونية وانهيارات كبرى

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

كم تبلغ كميات النفط الخام التي استوردها الأردن من العراق في 2022 ؟

مقتل مدني وإصابة اثنين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

كيف كان أداء الذهب عالمياً أمام الدولار في 2022؟

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن بآخر يوم من عام 2022

سيئول: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي

خروج 5 دول من مجلس الأمن ودخول 5 أخرى

صور - إصابة بانقلاب مركبة على نزول صافوط باتجاه البقعة

قرار أممي يطلب فتوى محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والقدس

السبت، 31-12-2022 09:07 ص

خروج 5 دول من مجلس الأمن ودخول 5 أخرى

464096


الوكيل الاخباري- تغادر كل من النرويج والهند وايرلندا وكينيا والمكسيك مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بعد عضوية غير دائمة استمرت سنتين فيما ستبدأ 5 أخرى عضويتها اعتبارا من منتصف الليلة وبداية العام الجديد.

اضافة اعلان


والدول التي ستدخل المجلس هي: اليابان ومالطا والموزمبيق وسويسرا والإكوادور لفترة تبدأ في الأول من كانون الثاني 2023 وتنتهي في آخر يوم من عام 2024.


ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانونا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة. ولضمان التمثيل الجغرافي، يتم تخصيص المقاعد للمجموعات الإقليمية المعتمدة في الأمم المتحدة وهي: دول أوروبا الشرقية ودول آسيا والمحيط الهادئ ودول أفريقيا ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى دول أوروبا الغربية ودول أخرى مثل تركيا وكندا والولايات المتحدة واستراليا التي هي ليست ضمن دول أوروبا الغربية.


يذكر أن الأردن كان عضوا في مجلس الأمن الدولي عامي 2014-2015 تبعته مصر عامي 2016-2017 ثم الكويت 2018-2019 فتونس 2020-2021 وحاليا الإمارات العربية

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63afd5884236047143013ab3

مقتل مدني وإصابة اثنين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

63afb0624c59b74a81621ccd

سيئول: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي

63afbe8d4236046f2a453226

العثور على مخبأ أسلحة وذخائر لمسلحين أوكرانيين في لوغانسك

35346

سياسي فرنسي يكشف لأوروبا حقيقة زيلينسكي المرة

و

قرار أممي يطلب فتوى محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والقدس

تونس2

تونس: مرسوم رئاسي بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

أخبار متعلقة
63a6c0de4c59b759286ae533

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

63a1afbb73c00

وزير خارجية البحرين يشيد بآلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق

main_image63a1badc57103

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

image - 2022-12-19T164915.701

ملك النرويج يدخل المستشفى بعد إصابته بعدوى