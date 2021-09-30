خطط أمريكية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان من دول الجوار

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن واشنطن تجري مفاوضات لاستخدام المنشآت العسكرية في الدول المجاورة لأفغانستان، بما في ذلك القواعد الروسية في تلك المنطقة.

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وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تنوي نشر قواتها في المناطق المجاورة لأفغانستان، لشن ضربات عن بعد، لمكافحة الإرهاب على الأراضي الأفغانية، إذا تطلب الأمر ذلك.



وبحسب الصحيفة فإن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، ورئيس القيادة المركزية للقوات الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، أبلغوا أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول هذه المساعي، وذلك خلال جلسة استماع مغلقة.



ونقلت الصحيفة عن أعضاء في الكونغرس أن ممثلين عن وزارة الدفاع الأمريكية، صرحوا بأن المناقشات جارية مع سلطات طاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان ودول أخرى في تلك المنطقة.

روسيا اليوم