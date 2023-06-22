خفر السواحل الأميركي: وجدنا حطاماً قرب التايتنيك

الوكيل الاخباري- بينما يحبس العالم أنفاسه بانتظار أي جديد عن الغواصة "تيتان" التي اختفت من على الرادار منذ الأحد الماضي، أعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، اكتشاف موقع حطام قرب سفينة تايتنيك.

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وتابع في بيان الخميس حول جديد التطورات، أنه يتم الآن تقييم المعلومات بعد اكتشاف الحطام.



جاء ذلك بعد ساعات من إعلانه أن مسيّرة مائية وصلت قاع المحيط للبحث عن الغواصة المفقودة، لافتا إلى أن قواته تواصل جهود إنقاذ المركبة رغم احتمال نفاد الأوكسجين.



عند حطام تايتنيك

تأتي هذه التطورات بينما تضافرت جهود البحث التي تقوم بها، من البحر والجو، فرق من جنسيات متعددة اليوم الخميس فوق المنطقة التي يرقد فيها منذ مئة عام حطام تايتنيك، على أمل العثور على تلك الغواصة التي لا يتعدى حجمها سيارة فان صغيرة، والتي تديرها شركة "أوشينجيت إكسبيديشنز" في الولايات المتحدة.