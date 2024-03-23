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السبت، 23-03-2024 12:45 ص

داعش يتبنى هجوم موسكو المسلح

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الوكيل الاخباري - أعلن تنظيم "داعش الإرهابي" عبر تلغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.اضافة اعلان


وقال التنظيم في بيان نشره على تلغرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".

ولقي ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان.

 




 

 


 

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