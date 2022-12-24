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السبت، 24-12-2022 01:44 م

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماريو دراغي، أنه لا يمكن لأحد إلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الصراع في أوكرانيا.

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وقال دراغي في حديث نشرته صحيفة "Corriere della Sera"، اليوم السبت: "آفاق السلام صعبة، غير أن الكثير تغير خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت قنوات التواصل أكثر انفتاحا، وتشارك الصين على ما يبدو في بناء المفاوضات إلى حد كبير. ومع ذلك كان الكرملين يظهر حتى الآن أنه لا يريد السلام. وكانت حكومتي تبحث عن السلام دائما والمساعدة والوساطة المحتملة، وأفكر مثلا فيما تم تحقيقه بخصوص الحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود. ولا يمكن لأحد إلا الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب".

وأشار دراغي إلى أن روما كانت تقدم دائما مساعدات شاملة لأوكرانيا بالتعاون مع شركائها في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وهي أظهرت أن "إيطاليا يمكنها أن تكون دولة رائدة في أوروبا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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