دولة تتبنى قانوناً جديداً يسمح بترحيل طالبي اللجوء

الوكيل الاخباري - تبنت اليابان، الجمعة، قانونا مثيرا للجدل حول الهجرة يفترض أن يحسن ظروف طالبي اللجوء حسب الحكومة، لكنه يسمح لها أيضا بترحيل الذين ترفض طلباتهم مرات عدة، رغم اعتراض أحزاب المعارضة ومجموعات حقوقية.

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وقبل المصادقة على القانون، كان يسمح لطالبي اللجوء بالبقاء في اليابان خلال فترة البت بطلباتهم، بغض النظر عن عدد المحاولات التي يقومون بها للحصول على وضع لاجئ، لكن الآن أصبح بالإمكان ترحيلهم بعد 3 قرارات رفض.



وقال وزير العدل كن سايتو إن القانون المعدل "سوف يحمي الذين يتعين حمايتهم، ويتعامل بصرامة مع الأشخاص الذي ينتهكون القواعد".



وأضاف: "هناك العديد من الأشخاص الذين يستغلون نظام الطلبات لتجنب الترحيل".

