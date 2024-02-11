دولة عربية تعلن تعليق الدوام الوجاهي غداً الاثنين

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الأنباء الاماراتية قرار مجلس الوزراء الاماراتي بتحويل دوام يوم غدٍ الإثنين 12 فبراير 2024 عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

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كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة .



وأصدر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، تحذيرا من ظروف جوية ماطرة ستشهدها معظم مناطق الدولة يومي الأحد والاثنين الـ11 والـ12 من فبراير/ شباط الجاري.

