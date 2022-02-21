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الإثنين، 21-02-2022 07:21 ص

رئيسة المفوضية الأوروبية: سنستهدف نقطة ضعف روسيا إذا غزت أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الدول الغربية على استعداد لاستهداف "نقطة ضعف" روسيا إذا غزت الأخيرة أوكرانيا.

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وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريح لقناة "ARD TV": "نتحدث عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة"، مشيرة إلى أن هذا يعني أن روسيا "ستُعزل عمليا عن الأسواق المالية الدولية".


وقالت: "سنرد بأقوى ما يمكننا فعله، وذلك من خلال العقوبات الاقتصادية والمالية، لأن الاقتصاد هو أضعف نقطة في روسيا".


في الوقت نفسه، رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية الإجابة على السؤال عما إذا كانت تفكر في فصل روسيا عن النظام المالي "سويفت".


وقالت فون دير لاين أيضا إن القيود الاقتصادية ستؤثر على "جميع السلع المصنعة" التي تحتاجها موسكو لتحديث وتنويع اقتصادها، مشيرة إلى أن هذه السلع "لا يمكن استبدالها".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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