الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن 2023 الجمعة

تحديد موعد صرف اجور منشآت القطاع الخاص المستفيدة من البرنامج الوطني للتشغيل

تخريج الفوج الثامن والخمسين من طلبة الجامعة الأردنية الشهر القادم

بعد فتح باب التصدير للسعودية.. الكواليت يتوقع ارتفاع سعر الخروف البلدي 20 دينارا ً

حبس سيدة سنتين بعد قيامها بالبلطجة على صاحب بسطة خضار

روبين يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتدقيق على تصاريح الحج

السعودية في المرتبة 13 عالمياً بمؤشر الربط الجوي

صور .. اصابات بحادث سير لحافلة تقل حجاجاً فلسطينيين في تبوك

الزراعة: فتح باب تصدير الأغنام الحية الأردنية إلى السعودية

صرف 30 دينارا عيدية لهذه الفئة واطلاق دفعة جديدة لسداد ذمم غارمات

الأربعاء، 14-06-2023 02:11 م

3 قتلى بانفجارات ألعاب نارية في الصين

648993854c59b70343661494


الوكيل الإخباري - بقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في سلسلة انفجارات نجمت عن ألعاب نارية في مبان سكنية في مدينة تيانجين شمال الصين، كما ذكر مسؤولون صينيون، اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان

 

وتعتقد السلطات، أن الانفجارات التي وقعت بعيد الساعة 20:00 من أمس الثلاثاء سببها رجل يبلغ من العمر 46 عاماً تم توقيفه.

وذكرت القناة الحكومية «سي سي تي في»، أن عدداً من الأشخاص جرحوا في الانفجارات وما زالوا يتلقون العلاج من فرق الطوارئ.

 

وهزت انفجارات مجمعين سكنيين يفصل بينهما مسافة كيلومتر واحد في الجزء الشرقي من تيانجين التي تبعد نحو 110 كيلومترات جنوب شرق بكين.


ويخضع المشتبه به المعتقل الذي سمي ما للتحقيق لكن لم يتم الإعلان عن النتائج الأولية.

 

وأظهرت لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، رجال إطفاء يحاولون مساعدة الضحايا داخل مبنى سكني بدا أن الجزء الخارجي منه تضرر بشدة.


وأظهر أحد مقاطع الفيديو، شرفات من الطابق الثاني تبدو معلقة بشكل غير مستقر فوق أكوام من الأنقاض بينما تخرج النيران من نافذة في الطابق العلوي.

 

وذكرت صحيفة «ناشونال بيزنس ديلي»، أن 26 منزلاً تضرر نتيجة الانفجارات وأنه تم إجلاء 34 شخصاً.


البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6489b4184c59b73e256f1a3b

بيسكوف يعلن عن خطاب كبير لبوتين الجمعة المقبل

6489ab6e4c59b7309874bca7

اندلاع حريق بمحطة للطاقة الكهربائية في مقاطعة روستوف الروسية

648884744c59b7041365bc9b

الدفاع الروسية: ضربات دقيقة من البحر والجو تصيب نقاط تمركز احتياطيات العدو

image - 2023-06-14T142806.429

تنديد دولي بالخطة الروسية لنشر أسلحة نووية في روسيا البيضاء

64899f334236045dbf2fbbb3

مجلس الوزراء الألماني تطرح أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ البلاد

648993854c59b70343661494

وسائل إعلام: هناك ضغط من حلفاء الولايات المتحدة لضم أوكرانيا إلى "الناتو"

أخبار متعلقة
image (26)

سفير الصين الجديد في واشنطن يتولى مهام منصبه وسط خلافات بشأن التجارة والتكنولوجيا وتايوان

646c7f3b423604379c778772

بكين: التعاون الروسي الصيني غير موجه ضد أطراف ثالثة

image - 2023-05-18T090227.047

بعد تعديل سياسة الهجرة.. استمرار تراجع أعداد الوافدين إلى أمريكا

20230114142023099

انزعاج صيني من "الدعاية المسيسة" ورفع علم أوكرانيا على جدران السفارات

image (17)

ليز تراس تطالب الغرب بحزم أكبر حيال الصين بشأن تايوان

image - 2023-05-17T085141.879

غرق سفينة صيد صينية في المحيط الهندي و39 مفقوداً على متنها