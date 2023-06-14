3 قتلى بانفجارات ألعاب نارية في الصين

الوكيل الإخباري - بقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في سلسلة انفجارات نجمت عن ألعاب نارية في مبان سكنية في مدينة تيانجين شمال الصين، كما ذكر مسؤولون صينيون، اليوم الأربعاء.

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وتعتقد السلطات، أن الانفجارات التي وقعت بعيد الساعة 20:00 من أمس الثلاثاء سببها رجل يبلغ من العمر 46 عاماً تم توقيفه.



وذكرت القناة الحكومية «سي سي تي في»، أن عدداً من الأشخاص جرحوا في الانفجارات وما زالوا يتلقون العلاج من فرق الطوارئ.

وهزت انفجارات مجمعين سكنيين يفصل بينهما مسافة كيلومتر واحد في الجزء الشرقي من تيانجين التي تبعد نحو 110 كيلومترات جنوب شرق بكين.



ويخضع المشتبه به المعتقل الذي سمي ما للتحقيق لكن لم يتم الإعلان عن النتائج الأولية.

وأظهرت لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، رجال إطفاء يحاولون مساعدة الضحايا داخل مبنى سكني بدا أن الجزء الخارجي منه تضرر بشدة.



وأظهر أحد مقاطع الفيديو، شرفات من الطابق الثاني تبدو معلقة بشكل غير مستقر فوق أكوام من الأنقاض بينما تخرج النيران من نافذة في الطابق العلوي.

وذكرت صحيفة «ناشونال بيزنس ديلي»، أن 26 منزلاً تضرر نتيجة الانفجارات وأنه تم إجلاء 34 شخصاً.



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