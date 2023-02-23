جامعة الدول العربية تدعو لاجتماع عاجل على خلفية العدوان على نابلس

الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة الدول العربية عن دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين "لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس".



وأوضحت الجامعة أن الاجتماع سيتم في تمام الساعة 4.30 بتوقيت القاهرة، بمقر جامعة الدول العربية.

اضافة اعلان



وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الدامي على مدينة نابلس إلى 11 شهيدا بعد الإعلان عن استشهاد مسن (66 عاما)، في حين استشهد شاب متأثرا بجروحه في وقت سابق في جنين.



وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت حارة الشيخ مسلم عند أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف. حيث اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.



وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال مواجهات في رام الله والبيرة وقرية النبي صالح والخليل ومخيم العروب وفي قرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم، وفي بيت فجار بجنوبها.

RT