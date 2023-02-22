البرلمان العربي يرحب بإدانة مجلس الأمن الاستيطان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - رحب البرلمان العربي، ببيان مجلس الأمن الدولي الذي دان الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بصورة تقوض حل الدولتين على نحو خطير، ومطالبتها بالتوقف عنها، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية.

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واعتبر البرلمان العربي، أن البيان يعكس الإجماع الدولي الرافض للتصعيد والسياسات الخطيرة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرفة منذ توليها الحكم، بدءا بشرعنة الاستيطان، وتصعيد المواجهات والاقتحامات، وتصعيد المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم والأماكن المقدسة، ما يؤدي إلى عرقلة حل الدولتين، ومزيد من التوتر والعنف في المنطقة.



ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأطراف المعنية كافة إلى إدانة أعمال الإرهاب والعنف، وتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن مبدأ حل الدولتين، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف جميع أشكال التصعيد والعنف، وتجنب الأعمال الاستفزازية الإسرائيلية أحادية الجانب، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.



بترا