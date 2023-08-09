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الأربعاء، 09-08-2023 04:18 م

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى حل البرلمان

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه سينصح الرئيس عارف علوي بحل البرلمان، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس، لكن هذه الخطوة ستحله قبل ثلاثة أيام.

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وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان "سأرسل نصيحة الليلة للرئيس لحل البرلمان".


ويجب أن يصادق الرئيس علوي على توصية شريف وأن تجري الانتخابات في غضون 90 يوما تحت إشراف حكومة تصريف الأعمال.


ومع ذلك، قد يتم تأجيل التصويت لعدة أشهر حيث من المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات في إعادة رسم مئات الدوائر بناء على إحصاء جديد للسكان.

 

RT

 




 

 


 

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