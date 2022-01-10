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الإثنين، 10-01-2022 10:57 ص

رئيس كازاخستان: البلاد نجت من محاولة انقلاب

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الوكيل الإخباري-قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الاثنين، إن بلاده نجت من محاولة انقلاب دبرها ما سماها "مجموعة منفردة" بعد أعنف اضطرابات منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، فيما ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بـ"الإرهاب العالمي" الذي استهدف الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا عبر رابط فيديو قال توكاييف إنه تم استعادة النظام في كازاخستان لكن ملاحقة "الإرهابيين" مستمرة.

وأضاف أن عملية "مكافحة الإرهاب" على نطاق واسع ستنتهي قريبا إلى جانب مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي قال إنها تضم 2030 جنديا و250 قطعة من المعدات العسكرية.

وقال إن كازاخستان ستقدم دليلا للمجتمع الدولي على ما حدث في القريب العاجل.

وتابع أن 16 من أفراد قوات الأمن قتلوا وأن عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم في أعمال العنف لا يزال قيد التحقيق.


سكاي نيوز

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