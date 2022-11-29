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الثلاثاء، 29-11-2022 11:42 ص

رئيس وزراء العراق يصل طهران

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الوكيل الاخباري- وصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى طهران اليوم الثلاثاء على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين واستمرارا للتعاون بينهما.

وكان في استقباله وزير الاقتصاد والمالية الايراني، سيد احسان خاندوزي.

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وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الاثنين عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي لطهران واوضح: هذه الزيارة تأتي في اطار التنسيق المشترك بين البلدين واستمرارا للتعاون بينهما وسيعقد اجتماع لجان مشتركة على اعلى المستويات.

كما اعلن مساعد مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسلامية للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، الأحد الماضي، عن زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى طهران، على رأس وفد اقتصادي وسياسي بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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