السبت 20-05-2023
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السبت، 20-05-2023 11:15 ص

رئيس وزراء اليونان يتعهد قبيل الانتخابات بتحقيق الاستقرار

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الوكيل الإخباري - مع استعداد اليونانيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية يوم غد الأحد، تعهد رئيس الوزراء المحافظ كرياكوس ميتسوتاكيس للناخبين بتحقيق الاستقرار والاستثمار وخفض الضرائب إذا أعادوا حزبه "نيا ديمقراطيس" (الديمقراطية الجديدة)، إلى السلطة.

وقال ميتسوتاكيس للآلاف من أنصاره في آخر ظهور في حملته الانتخابية في أثينا يوم الجمعة "ما وعدنا به قبل أربعة أعوام، نجحنا في تحقيقه".

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وأعاد ميتسوتاكيس ذكر انجازات حكومته في السنوات الأخيرة، ومن بينها خفض العديد من الضرائب على الشركات وكذلك الأفراد.


وقال أيضا إنه تمت زيادة معاشات المتقاعدين لأول مرة خلال عدة سنوات كما تم رفع الحد الأدنى للأجور.


وأكد ميتسوتاكيس أن كل هذا يعني أنه تمت زيادة الاستثمارات فضلا عن توفير 300 ألف فرصة عمل، مضيفا أن الجدارة الائتمانية لليونان والقدرة على الاستثمار تتزايد أيضا.


وقال أيضا إن جهود رقمنة الدولة والسلطات كانت إنجازا "ثوريا".


وأظهرت استطلاعات الرأي حصول حزب (الديمقراطية الجديدة) على نحو 35% من أصوات الناخبين ليتفوق على حزب سيزيرا المعارض بـ7 نقاط مئوية.

 

البيان


 




 

 


 

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