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الثلاثاء، 16-04-2024 11:38 ص

رسالة أمريكية وصلت لبنان لتجنب التدخل بالمواجهات الكبرى

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر دبلوماسية بأن السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون نقلت للمسؤولين اللبنانيين حرص حكومتها على عدم توسع رقعة الصراع في المنطقة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

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وحسب صحيفة "نداء الوطن"، فإن السفيرة الأمريكية أشارت إلى الجهود والمساعي التي يبذلها المسؤولون في بلادها لتهدئة الأوضاع.


كما أكدت على دعم استقرار وأمن لبنان وبقائه بمعزل عن أي مواجهة تحصل في المنطقة، ولفتت إلى اتصالات أجرتها بلادها مع دول المنطقة بهذا الخصوص.

 

يذكر أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، شنت إيران هجوما على إسرائيل تم خلاله إطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار.


وقالت إيران إن الهجوم جاء ردا على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق.


وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن لا تسعى للتصعيد، لكنها تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية إسرائيل، وأضافت أن "إسرائيل ستقرر إن كانت سترد على الهجوم الإيراني، لكننا لا نسعى للتصعيد".


يشار إلى أنه رغم كافة التطمينات الأمريكية فإن واشنطن مستمرة بتقديم الدعم لإسرائيل، وآخر أشكال هذا الدعم كانت بموافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لتل أبيب.

RT


 




 

 


 

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