الأربعاء 29-03-2023
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الأربعاء، 29-03-2023 09:01 ص

رفع مستوى التهديد من الإرهاب المحلي في أيرلندا الشمالية إلى "شديد"

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الوكيل الإخباري - رفع جهاز المخابرات الداخلية البريطاني "إم آي 5" مستوى التهديد من الإرهاب المحلي في أيرلندا الشمالية من "كبير" إلى "شديد"، ما يعني أن حدوث هجوم "محتمل جداً" وارد بصورة كبيرة، في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة أيرلندا الشمالية، وفق وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

تأتي هذه الخطوة لإعادة المستوى إلى ثاني أعلى فئة له في أعقاب هجمات في الآونة الأخيرة على مكاتب الشرطة، وقبل أسابيع من اجتماع القادة السياسيين في الإقليم للاحتفال بالذكرى 25 لاتفاق السلام. لكن الحكومة البريطانية أفادت بأن الإجراء أتى في أعقاب استهداف ضباط الشرطة في الآونة الأخيرة، ولا يرتبط بالذكرى السنوية.

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وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية، كريس هيتون هاريس، أمام البرلمان: إن قرار تغيير مستوى التهديد اتخذه جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني بشكل مستقل، ونوّه بالتهديد المستمر من "عدد صغير" من الأفراد، الذين ما زالوا يصرون على استخدام العنف تحت دوافع سياسية. 

 

البيان

 




 

 


 

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