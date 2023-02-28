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الثلاثاء، 28-02-2023 03:23 م

مصر.. حريق يلتهم مراكب صيد بميناء الأتكة في السويس

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الوكيل الإخباري - أعلن الأمن المصري نشوب حريق بمنطقة تصنيع السفن بميناء الأتكة بمحافظة السويس، واشتعال النيران في عدد من مراكب الصيد واللنشات الموجودة بالمنطقة.

وتلقت مديرية أمن السويس بلاغاً بوجود حريق بإحدى مناطق تصنيع السفن بميناء الأتكة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

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وأعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رفع حالة الطوارئ بمنطقة عتاقة، واستدعاء سيارات الحماية المدنية وشركات البترول للتعامل الفوري مع النيران، منعاً لوصولها إلى بقية المراكب والسفن الموجودة في المنطقة.

 

البيان

 




 

 


 

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