روسيا..ابتكار ملابس تحمي افراد الجيش من أجهزة التصوير الحراري

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والطاقة في إقليم ألتاي أن خبراء شركة "ليزر" العلمية والتقنية الموحدة، ابتكروا ملابس لأفراد الجيش تحميهم من التصوير الحراري.





وتشير الوزارة، إلى أن هذه الملابس اجتازت بنجاح جميع الاختبارات التي أجرتها وزارة الدفاع الروسية.

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وجاء في بيان الوزارة الإقليمية: "هذه الملابس مخصصة لحماية أفراد القوات المسلحة من أجهزة التصوير الحراري المثبتة على الأسلحة الخفيفة، وكذلك على الطائرات المسيرة، ما سيساعد على حماية حياة وصحة العسكريين، ومن ضمنهم المشاركون في العملية العسكرية الخاصة. وقد أكدت جميع الأقسام المتخصصة التابعة لوزارة الدفاع خصائص هذه الملابس".





روسيا اليوم