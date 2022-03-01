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الثلاثاء، 01-03-2022 11:43 ص

روسيا .. التعليم العالي تصدر توضيحا للطلاب الأجانب في البلاد

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الوكيل الإخباري-أفادت وزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي على حسابها في "تلغرام" بأن إدارات الجامعات الروسية لم تتلق شكاوى من المواطنين الأجانب بشأن مستحقات المنح الدراسية.

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وجاء في المنشور أن "عمداء الجامعات الروسية لم يتلقوا شكاوى من مواطنين أجانب بشأن صرف مستحقات المنح الدراسية واستخدام بطاقات دفع البنوك الأجنبية".


وأفيد بأنه يجري التأكيد على أن جميع المنح الدراسية للطلاب الأجانب تضاف إلى بطاقات "مير"، بغض النظر عن البنك، فلا توجد مشاكل في استخدام هذه البطاقات في روسيا.


وأشير في هذا السياق إلى أن "بطاقات أنظمة الدفع الدولية الصادرة عن بنوك أجنبية تعمل على أراضي الاتحاد الروسي وفق قواعد أنظمة الدفع، سواء للدفع في المتاجر أو لسحب النقد من أجهزة الصراف الآلي، مع مراعاة تحويل العملات".

 

روسيا اليوم

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