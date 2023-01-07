روسيا..العثور على قذيفة مدفع مستديرة تعود لحرب 1812 مع جيش نابوليون

الوكيل الاخباري- أعلن أليكسي يميليانوف، رئيس إدارة التراث الثقافي في موسكو، أن علماء الآثار عثروا في موسكو الجديدة على قذيفة مدفع مستديرة تعود لحرب عام 1812.

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ويقول:"عثر العلماء في موقع معارك تاروتينو على قذيفة مدفع مستديرة تعود لأيام الحرب الوطنية عام 1812 ولا تشكل أي خطورة".



ويذكر أن علماء الآثار أجروا عام 2022 دراسة لـ 959 موقعا أثريا في موسكو، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 10 آلاف متر مربع، من بينها عمليات حفر في شوارع مدينة موسكو: إيليينكا وسريتينكا وبلشايا بوليانكا وكوسموديميانسكايا وسافينسكايا وبروسبكت ميرا وتفيرسكايا وبولفار تفيرسكوي.



ويضيف: "نتوقع أن يزداد عدد المواقع الأثرية التي ستخضع للدراسة عام 2023 مقارنة بالسنة الحالية".

روسيا اليوم