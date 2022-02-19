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السبت، 19-02-2022 12:55 م

روسيا.. بوتين يشرف على تدريبات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ باليستية

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الوكيل الإخباري-بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلقت قوات الردع الاستراتيجي الروسية تدريبات ستشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة.

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وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف لوكالة "نوفوستي" أن بوتين أمر ببدء التدريبات.


من جانبها، أفادت وسائل إعلام بيلاروسية رسمية بأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يشارك مع بوتين في تدريب خاص بقيادة القوات المسلحة الروسية، موضحا أنهما يتابعان التدريبات من غرفة العمليات الرئاسية في الكرملين.


جاء ذلك في وقت دخلت فيه مناورات "حزم الاتحاد" المشتركة بين الدولتين والجارية في أراضي بيلاروس مرحلتها النهائية، وذلك بحضور مسؤولين أجانب وممثلين عن وسائل إعلام دولية.


وتأتي هذه التدريبات على خلفية التصعيد الحاد في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

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