بري وميقاتي: لبنان متمسك باليونيفيل

الوكيل الإخباري - حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من تمادي العدو الإسرائيلي في تصعيد عدوانيته مستهدفاً المدنيين والإعلاميين والمسعفين، متجاوزاً في اعتداءاته عمق الجنوب اللبناني.

اضافة اعلان



وقال في تصريح عقد خلال اجتماعه مع القائد العام لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لاثارو، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تزيد من مخاطر توسع نيران الحرب الإسرائيلية في المنطقة مع تهديداتها للعاصمة بيروت.



بدوره، وأثنى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي في تصريح بعد اجتماعه مع لاثارو" على الجهود الشاقة التي تبذلها اليونيفيل في هذه المرحلة الصعبة في سبيل تخفيف التوتر والحؤول قدر المستطاع دون تفاقم الصدام العسكري.



وجدد تأكيد" تمسك لبنان ببقاء هذه القوات في الجنوب وبعدم المس بالمهام وقواعد العمل التي انيطت بها والذي تنفذه بالتعاون الوثيق مع الجيش".



بترا