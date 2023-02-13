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الإثنين، 13-02-2023 09:10 ص

روسيا تبني خط أنابيب مياه بطول 200 كيلومتر إلى دونباس

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الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة تاس للأنباء في وقت متأخر من أمس الأحد، أن متخصصين من وزارة الدفاع الروسية يعملون على بناء شبكة أنابيب مياه ستربط منطقة روستوف الروسية المتاخمة لأوكرانيا بمنطقة دونباس داخل أوكرانيا.

وذكرت تاس نقلا عن وزارة الدفاع أن المشروع، الذي سينتهي في الأشهر القليلة المقبلة، سيكون لديه القدرة على حمل 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا وسيشمل خطين بطول 200 كيلومتر.

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ونقلت تاس عن ممثل دفاعي لم تذكر اسمه قوله "أكثر من 2600 متخصص.. من وزارة الدفاع الروسية وأكثر من 1000 وحدة من المعدات يشاركون على مدار الساعة في عملية البناء".

 

البيان

 




 

 


 

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