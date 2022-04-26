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الثلاثاء، 26-04-2022 10:39 ص

روسيا تحذر من "خطر فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة

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الوكيل الإخباري-حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، من "خطر فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأكد لافروف أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بـ"التظاهر بالتفاوض".

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ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله إن "النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض".


وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات".


وأردف لافروف واصفا زيلينسكي: "إنه ممثل جيد. إذا نظرت بتمعن وقرأت ما يقوله بعناية، ستجد ألف تناقض".

 

وحذر من خطر "فعلي" لنشوب حرب عالمية ثالثة في سياق التوترات غير المسبوقة بين موسكو والغرب، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن لافروف قوله إن "الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهانة به".


وفيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، قال إنه واثق من أن "كل شيء سينتهي بالطبع بتوقيع اتفاق، لكن شروط هذا الاتفاق ستعتمد على الوضع القتالي على الأرض".

 سكاي نيوز

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