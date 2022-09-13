الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

تراجع التضخم بأميركا

الامن العام يتعامل مع انهيار عمارة في اللويبدة بعمان - فيديو

العواملة: إعفاء الشقق سيسهم في تخفيض الأسعار

النواب يستكمل مناقشة مشروع حقوق الطفل الأربعاء

خلال 6 ساعات.. انخفاض كبير على اسعار الذهب في الأردن

رسالة مؤثرة من شاب بعد تبرع والدته له بكلية في عمان

الضريبة: فواتير الدراسة والعلاج وايجار السكن تعفى ضريبياً

لسع الدبابير يدخل 5 طلاب للمستشفى في إربد

ماذا قال الملك لنشمية السير علا الجالودي ؟ - فيديو

مبادرة انسانية لاطعام القطط في منطقة الدوار السابع- صورة

الثلاثاء، 13-09-2022 04:27 م

روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية

63206cf9423604751e5d42ca


الوكيل الاخباري- أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يجرون اختبارات على عدد من الغواصات النووية والصاروخية التابعة للجيش.

وتبعا للمصدر فإن "غواصة كراسنويارسك النووية الروسية الجديدة من فئة Yasen-M، تخضع هي وغواصة الأدميرال سوفورف لاختبارات بحرية، وتجري الاختبارات حاليا في بحر بارنتس، وتضمن سلامة الغواصتين المذكورتين الغواصة النووية الروسية الثقيلة دميتري دونسكوي".

وأشار المصدر إلى أن غواصة "دميتري دونسكوي" كانت خضعت لتحديثات عام 2002، وحصلت خلال تحديثها على منظومات لإطلاق صواريخ "بولافا" الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، وتم اختبار هذه المنظومات ما بين عامي 2003 و2010.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6320878b4c59b740bb76a3f9

السيسي يصل قطر

News-P-663520-637986704858926965

أزمة الطاقة تدخل برج ايفل بالظلام المبكر

632070984236040154337546

شاب سوري يقول إنه تائه في غابات اليونان ويناشد بمساعدته-فيديو

63206ade4c59b75fd770c924

وسائل إعلام: بريطانيا لم تدع 3 دول إلى جنازة إليزابيث الثانية

632060104236047c4e627fb7

حظر على الروس والبيلاروس للمشاركة في ماراثون بوسطن

63205edf4c59b76de324565d

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل زيارة السيسي إلى قطر لأول مرة