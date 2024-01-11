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الخميس، 11-01-2024 10:42 ص

روسيا تخطط لتطوير حاملة طائرات جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلن الأدميرال والقائد العام لسلاح البحرية الروسي، نيكولاي يفمينوف أن الخبراء الروس يدرسون مشروع تطوير حاملة طائرات جديدة لصالح الجيش.

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وفي مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" قال يفمينوف:"يجري التخطيط لمشروع بناء حاملة طائرات واعدة لصالح الجيش الروسي، وتم دراسة جدوى هذا المشروع.. حاملة الطائرات الجديدة ستزيد من كفاءة تنفيذ المهام المختلفة بالنسبة للجيش".


وأضاف:"فيما يتعلق بالسفن الرئيسية الجديدة التي سيحصل عليها الجيش الروسي، فإن هذه السفن ستكون متعددة الأغراض، ولها القدرة على التعامل مع الغواصات، ومزودة بصواريخ هجومية وأسلحة دفاعية، وسيحصل الجيش على طرادات من نوع ستيريغوشي وغريمياشي، وعلى سفن صاروخية صغيرة من فئة Grad Sviyazhsk".


وأشار يفمينوف إلى أن الخبراء الروس يطورون أيضا سفنا جديدة كاسحة للألغام البحرية، وهذه السفن ستصنع من مواد مركبة خاصة، وستستخدم فيها أحدث وسائل البحث وتدمير الألغام.


وتجدر الإشارة إلى أن حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف" تخضع حاليا لعمليات صيانة وتحديث، وأشارت الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن أن الحاملة وبعد انتهاء عمليات الصيانة من المفترض أن تعود لخدمة الجيش الروسي عام 2024، لتخدم ربع قرن على الأقل.

 

RT

 




 

 


 

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