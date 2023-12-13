روسيا تطلق قمرا جديدا لمراقبة الطقس وبحار القطب الشمالي

الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لإطلاق قمر جديد من أقمار Arktika-M الروسية.

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وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"تجري الاستعدادات في قاعدة بايكونور الفضائية لإطلاق القمر رقم 2 من أقمار Arktika-M الروسية. يوم الأربعاء 13 ديسمبر الجاري تم نقل الصاروخ الفضائي Soyuz-2.1b مع القمر المذكور إلى مجمع الإطلاق رقم 31 في القاعدة، وتم تثبيت الصاروخ بشكل عمودي على منصة الإطلاق استعدادا لإرساله إلى الفضاء. من المقرر أن يطلق الصاروخ وعلى متنه القمر في 16 ديسمبر الجاري، تمام الساعة 12:17 بتوقيت موسكو".



وأطلقت روسيا أول قمر صناعي من أقمار Arktika-M من قاعدة بايكونور الفضائية في 28 فبراير 2021، وستوفر هذه الأقمار مراقبة على مدار الساعة لجميع الأحوال الجوية لسطح الأرض وبحار المحيط المتجمد الشمالي، بالإضافة إلى تأمين خدمات اتصالات ثابتة وموثوقة.