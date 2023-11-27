الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الامن العام : إجراء عملية ولادة طارئة بمحطة أمنية

أمير قطر يعيد نشر تغريدة لـ السيسي ويرفقها بتعليق

البيت الأبيض يلمح إلى مصير نتنياهو الحتمي ما إن تضع الحرب أوزارها

إسرائيل تنتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

حادث سير على شارع الـ (100)

بايدن : لن نتخلى عن حل الدولتين

إسرائيل تتسلم قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم

تدهور "ملاحة" اصطدمت بحيوان على طريق وادي عربة

مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين

عاجل

إسرائيل تنتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة

الإثنين، 27-11-2023 09:24 ص

بيونغ يانغ تعلق على التدخل الأمريكي في حقها باستكشاف الفضاء

تنزيل (1)


الوكيل الاخباري-علق نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشؤون المنظمات الدولية كيم سونغ كيونغ، على رفض واشنطن حق بيونغ يانغ في إطلاق قمر صناعي لاستكشاف الفضاء.

اضافة اعلان

 

واعتبر كيونغ رفض الولايات المتحدة لإطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي تعد على سيادتها، مؤكدا أن بيونغ يانغ ستواصل ممارسة حقوقها السيادة دون تردد ورغما عن الجميع.

وأكد أن كوريا الشمالية دولة ذات سيادة، ولها الحق الكامل في استكشاف الفضاء، وممارسة أي نشاطات مرتبطة بما في ذلك إطلاق قمر صناعي للاستطلاع.

وشدد على أن محاولات الولايات المتحدة و"أقمارها الصناعية" إنكار ذلك تعد على سيادة بيونغ يانغ ما سيكون له عواقب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
LYNXMPEJAQ021_L

مسؤول: بايدن لن يحضر قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي

تنزيل

فقدان شخص وإصابة أربعة جراء عاصفة ضربت سواحل القرم

حاملة-الطائرات-أيزنهاور-تعبر-مضيق-هرمز

حاملة طائرات أميركية تعبر مضيق هرمز وتصل مياه الخليج

7qfC5RZzH7YCTlv4u3LLTXPaJ0hPScqoLi45R8VH

البنتاغون يعلّق على إطلاق صاروخين تجاه مدمرة أميركية بخليج عدن

ممم

الكشف عن طبيعة حمولة السفينة الإسرائيلية التي تم السيطرة في خليج عدن

ممم

رويترز: مؤشرات لاستيلاء مسلحين على سفينة بخليج عدن

أخبار متعلقة
545e143cc941a659ee58c69005df6f56979c4cae

كيم جونغ أون يتفرج على صور مدن كورية جنوبية التقطها القمر الكوري الشمالي

1

كوريا الشمالية تعلن بدء قمرها الصناعي بتصوير قاعدة جوية أمريكية في اليوم الأول

تنزيل (4)

رئيس كوريا الجنوبية: الصين لن تستفيد من التعاون الثلاثي مع روسيا وكوريا الشمالية

654725b14c59b75001046aa4

بيونغ يانغ تخصص يوم عطلة جديد للاحتفال بنجاح إطلاق صاروخ عابر للقارات

653f41824c59b7036610d24e

بوريسوف: المحطة الفضائية الدولية تقترب من نهاية وجودها