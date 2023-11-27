بيونغ يانغ تعلق على التدخل الأمريكي في حقها باستكشاف الفضاء

الوكيل الاخباري-علق نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشؤون المنظمات الدولية كيم سونغ كيونغ، على رفض واشنطن حق بيونغ يانغ في إطلاق قمر صناعي لاستكشاف الفضاء.

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واعتبر كيونغ رفض الولايات المتحدة لإطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي تعد على سيادتها، مؤكدا أن بيونغ يانغ ستواصل ممارسة حقوقها السيادة دون تردد ورغما عن الجميع.



وأكد أن كوريا الشمالية دولة ذات سيادة، ولها الحق الكامل في استكشاف الفضاء، وممارسة أي نشاطات مرتبطة بما في ذلك إطلاق قمر صناعي للاستطلاع.



وشدد على أن محاولات الولايات المتحدة و"أقمارها الصناعية" إنكار ذلك تعد على سيادة بيونغ يانغ ما سيكون له عواقب.