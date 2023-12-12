تأجيل أول إطلاق لصاروخ النقل Vulcan Centaur

الوكيل الاخباري- وفقا لتوري برونو، مدير عام شركة United Launch Alliance الأمريكية، من المحتمل تأجيل أول إطلاق للصاروخ الواعد Vulcan Centaur إلى أوائل شهر يناير المقبل.

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وتشير SpaceNews إلى أن هذه المعلومات نشرها برونو على صفحته في شبكة X (تويتر سابقا).



ووفقا له، خلال الاختبار الأخير لصاروخ النقل، اشتغلت المنظومة الأوتوماتيكية، ما منع اشتغال محركات المرحلة الأولى. مشيرا إلى أن المشكلات اكتشفت في المعدات الأرضية، بينما عملت أنظمة الصاروخ نفسه بشكل جيد. لذلك إذا لم يطلق الصاروخ في شهر ديسمبر الجاري، فمن المقرر إطلاقه في 8 يناير 2024.



ويذكر أن شركة United Launch Alliance كانت قد أعلنت في شهر أكتوبر، أن الإطلاق الأول لصاروخ النقل Vulcan Centaur سيكون في 24 ديسمبر 2023.