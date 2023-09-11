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الإثنين، 11-09-2023 03:03 م

روسيا تعتزم استئناف إنتاج دبابات «تي-80»

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الوكيل الإخباري - أفادت قناة «زفيزدا» التلفزيونية الحكومية، المملوكة لوزارة الدفاع الروسية، بأن روسيا تدرس استئناف إنتاج دبابات «تي-80».

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وقال ألكسندر بوتابوف، رئيس شركة «أورال فاجون زافود» لتصنيع الدبابات، إن الجيش الروسي كلَّف شركته بمهمة استئناف إنتاج دبابات «تي-80»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».


وأضاف بوتابوف، في مقابلة مع قناة «زفيزدا»، أمس الأحد: «هذه هي المهمة، أو على الأقل كلَّفنا بها الجيش»، مشيراً إلى أن شركة تصنيع الدبابات تعمل مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية بشأن الخطة.


وقال التقرير، الذي بثَّته قناة «زفيزدا» إن دبابات «تي-80» أثبتت فائدتها بشكل خاص، خلال «العملية العسكرية الخاصة» الروسية في أوكرانيا، مستخدماً المصطلح الذي يستخدمه «الكرملين» للإشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.


وبدأ تصنيع الدبابة «تي-80» في الاتحاد السوفياتي عام 1976، ولكن بأعدادٍ أقلّ بكثير من الدبابة «تي-72»، التي جرى تطويرها قبلها، ولكن كانت لا تزال يتم تصنيعها بالتوازي.


ويقال إن ما مجموعه نحو 10 آلاف دبابة «تي-80» خرجت من خط التجميع، قبل أن يتوقف إنتاجها إلى حد كبير لصالح إنتاج الدبابة «تي-90».


ولا توجد تفاصيل حول إعادة استئناف عملية إنتاج الدبابة «تي-80» المحتملة.
وقال بوتابوف إن هناك محادثات مع وزارة الصناعة حول إنشاء منشآت إنتاج جديدة.


وتكبدت روسيا خسائر فادحة، خلال غزوها واسع النطاق لأوكرانيا، والذي استمرّ حتى الآن أكثر من 18 شهراً، وفقدت أكثر من 2000 دبابة، وفق مجموعة «أوريكس» الاستقصائية.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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