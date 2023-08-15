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الثلاثاء، 15-08-2023 04:29 م

وزير الدفاع الصيني: تعاوننا مع روسيا ليس موجها ضد دول ثالثة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، أن التعاون بين روسيا والصين في المجال العسكري ليس موجها ضد دول ثالثة.

وقال لي شانغ فو في خطاب ألقاه في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح اليوم الثلاثاء: "تواصل علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين الصين وروسيا والتي تدخل حقبة جديدة، في التطور بشكل تدريجي. تعد العلاقات الصينية الروسية في المجال العسكري مثالا على التحالف والتخلي عن العداء واستهدافها لدول ثالثة".

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وأكد أن بلاده تعزز الثقة المتبادلة في أوكرانيا وأفغانستان وسوريا. وأوضح: "تؤيد الصين دائما تعزيز الثقة المتبادلة وتشجيع الفهم المشترك وتسوية الخلافات المشتركة عن طريق الحوار حول أفغانستان وسوريا وشبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا والمنشآت النووية الإيرانية".


وأكد الوزير الصيني أن الخلافات أمر لا مفر منه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية "التواصل بصراحة وحل النزاعات".

 

RT

 




 

 


 

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