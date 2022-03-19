السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 11:33 ص

روسيا تعلن عن استخدام السلاح الذي أعجز أنظمة الدفاع الجوي

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أنها استخدمت صواريخ "كينجال" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض غربي أوكرانيا، الجمعة.

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وتفيد روسيا أن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية للأنباء، أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا بالحرب الدائرة في أوكرانيا.


وأوضحت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت مستودعا كبيرا تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكيفسك الأوكرانية، باستخدام هذا الصاروخ.


وأضافت الوزارة أنها دمرت أيضا مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني قرب مدينة أوديسا الساحلية باستخدام "نظام صاروخي ساحلي"، حسبما أفادت الوكالة.

 

سكاي نيوز

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