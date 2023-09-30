روسيا تفاجئ رئيس أركان كندا بقدرات لم يتوقعها

الوكيل الإخباري - قال واين آير رئيس الأركان العامة الكندية في حديث نقلته إذاعة Radio-Canada، إن روسيا تجدد احتياطاتها من الذخيرة بأسرع مما توقع الغرب.



وأشار الجنرال إلى أن بلاده لم تقم منذ فبراير 2022 بإنتاج أية قطعة ذخيرة إضافية من عيار 155 مم.

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ووفقا له، إذا استخدم الجيش الكندي هذه القذائف بنفس معدل استخدام أوكرانيا، سيتم استنفاد كل المخزون في غضون أيام قليلة.



وأضاف: "هذا أمر مثير للقلق بشكل متزايد لأنه إذا درسنا إمكانية إعادة إمداد روسيا جيشها بالذخيرة، سنرى أنها تحدث بشكل أسرع من المتوقع".



واشتكى من حال الدبابات والمدرعات الكندية، حيث تبين أن ليس جميع المدرعات المتبقية في البلاد صالحة للعمل بسبب نقص قطع الغيار والمختصين.



وزودت كندا قوات كييف بكميات كبيرة من قذائف المدفعية، وبعشرات الدبابات والمدرعات التي حرق الجيش الروسي معظمها إلى جانب أكثر من 60 بالمئة من إجمالي السلاح الغربي الذي تدفق على أوكرانيا حتى الآن.

RT