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الثلاثاء، 09-04-2024 09:51 ص

روسيا .. فيضان أورينبورغ يتفاقم ومركزه ينتقل إلى عاصمة المقاطعة

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الوكيل الإخباري- حذرت الطوارئ الروسية من أن الوضع بمقاطعة أورينبورغ التي اجتاحها فيضان عارم، لن يتحسن قبل 25 أبريل وأن منسوب المياه يرتفع في معظم الأنهار، فيما تتجه موجة الفيضان نحو عاصمة المقاطعة.

وقالت خدمات الطوارئ إن ما يقرب من 50 جسرا غمرت بالمياه في المقاطعة المنكوبة بعد انهيار سد قرب أورسك، ثاني أكبر مدنها، مساء الجمعة.

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وذكرت حكومة المقاطعة أنه ليس هناك فيديو عن الحركة في الطرق الفيدرالية في المنطقة، لكن هناك خطر فيضان المياه في سبعة أجزاء منها.


وأشارت الطوارئ إلى أن موجة الفيضان على طول نهر الأورال تتحرك من أورسك باتجاه مدينة أورينبورغ، موضحة أنه منذ صباح اليوم رصد انخفاض لمستوى المياه في أورسك بمقدار 10 سم، وهو مستمر تدريجيا.


وحسب السلطات، فإن موجة الفيضان في نهر الأورال، بعدما اجتازت حدود منطقة أورسك يوم الاثنين، يتوقع أن تصل أورينبورغ بحلول 17 أبريل.


وخلال الأمس، انحسرت المياه من 311 مبنى سكنيا و1733 قطعة أرض منزلية، لا يزال هناك 10,390 مبنى سكني و18,662 قطعة أرض منزلية مغمورة بالمياه في المقاطعة.


وحتى اليوم تم إجلاء 6515 شخصا (بينهم 1483 طفلا) من منطقة الفيضانات، ويقيم 1487 شخصا (بينهم 274 طفلا) في 32 مركز إيواء مؤقتا.

 

RT


 




 

 


 

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