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الأربعاء، 13-07-2022 07:19 م

روسيا : مستعدون لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد عام 2024

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الوكيل الاخباري - أعربت روسيا، اليوم الأربعاء، عن استعداداها تمديد نقل الغاز إلى القارة الأوروبية عبر أوكرانيا بعد عام 2024، مشددة على أن التمديد يعتمد على مدى صلاحية منظومة نقل الغاز الأوكرانية ورغبة الأطراف الأوروبية.

وقال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي ، خلال مؤتمر صحفي: "موسكو بإمكانها تمديد نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد عام 2024 ، ولكن ذلك يتوقف على عوامل عدة"، مضيفا "أن روسيا تفي بجميع التزاماتها بموجب العقد الحالي.

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