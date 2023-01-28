روما تشكو تعرض بعثاتها الدبلوماسية للعنف في ألمانيا وإسبانيا

الوكيل الإخباري - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان اليوم السبت إن ممتلكات دبلوماسية إيطالية كانت هدفا للتخريب في ألمانيا وإسبانيا.

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وأضافت جورجا ميلوني أن الحكومة الإيطالية تتابع بقلق واهتمام حالات العنف الجديدة ضد موظفينا وبعثاتنا الدبلوماسية.



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.



وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن الحادثين وقعا أمس الجمعة.



وتأتي أعمال العنف بعد نحو شهرين من حريق متعمد لمنزل دبلوماسي إيطالي في أثينا.



وأعلنت جماعة أناركية غير معروفة مسؤوليتها عن الحادث، ووصفت ذلك بأنه عرض للتضامن مع فوضوي إيطالي متشدد مضرب عن الطعام بسبب ظروف السجن لمدة ثلاثة أشهر.

RT