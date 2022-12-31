حكومة أوكرانيا تقر نظاما جديدا للتسجيل العسكري للمجندين

الوكيل الإخباري - قال تاراس ميلنيتشوك ممثل الحكومة الأوكرانية في برلمان البلاد، إن الحكومة صادقت على نظام جديد للتسجيل العسكري للمجندين ولعناصر الاحتياط.

اضافة اعلان



في وقت سابق، قام البرلمان الأوكراني، وباقتراح من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما، حتى 19 فبراير 2023. ووفقا لها، يمنع خروج الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من أوكرانيا وذلك خلال فترة سريان الأحكام العرفية.



وأضاف ميلنيتشوك: "تمت الموافقة على إجراء جديد لتنظيم وحفظ السجلات العسكرية للمجندين والخاضعين للخدمة العسكرية والاحتياطيين".



ووفقا له، سيتم تنفيذ التسجيل العسكري للمجندين والاحتياطيين، من قبل هيئات الدولة والشركات والمؤسسات والمنظمات وفقا لقوائم السجلات الشخصية على أساس القوائم الشخصية المقدمة من الوكالة الوطنية للخدمة المدنية في أوكرانيا ودائرة الإحصاء الحكومية في أوكرانيا.

RT