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السبت، 31-12-2022 11:28 ص

خطاب شولتس بمناسبة رأس السنة يغضب الألمان

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الوكيل الإخباري - انتقد قراء صحيفة Die Welt الألمانية، خطاب المستشار الألماني، أولاف شولتس، بمناسبة العام الجديد، والذي تعهد خلاله بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، مهما كانت العواقب والتداعيات.

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وحث شولتس، الألمان على الاستمرار في توفير الطاقة، ووعد باستقلال برلين عن الغاز الروسي قريبا.


فكتب أحد المعلقين قائلا: "خطاب شولتس كتلة من الاشمئزاز، والغضب، والعار، والعجز، لم يتبقَّ لدي ما أقوله".


وأضاف آخر: "على شولتس أن يشرح سبب فشله في تسيير سياسة الطاقة، أما نحن فسيتوجب علينا أن نسدد ثمن أخطائه".

وعلق آخر: "على الحكومة الألمانية أن تفاقم مشاكل الطاقة، وعلى الشعب أن يقتصد في استهلاكها، يبدو أن شولتس يواجه مشاكل في إدراك الواقع!".


وكتب آخر: "ما نوع وحدة الشعب التي يتحدث عنها شولتس؟ فالبلد منقسم من نواحٍ عديدة، كما أصيبت جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية بشرخ كبير".


وأضاف آخر: "تعبت من الاستماع إلى الوعود الفارغة، آن الأوان لشولتس أن يستقيل".


وعلق آخر: "أشعر بالخجل عندما يمثل بلدي مستشار كهذا".

 

RT

 




 

 


 

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