الأربعاء 27-09-2023
الوكيل الاخباري

الزلازل الأردني يسجل اليوم هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر في وادي الأردن جنوب طبريا

ولي العهد يهنئ بالمولد النبوي

الفيدرالي يضع سيناريوهات للتعامل مع التضخم ومفاجأة بشأن رفع الفائدة

الديوان الملكي يهنئ الأميرة إيمان

رئيس الوزراء يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

الملكة رانيا تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

الذهب ينخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ شهر

ارتفاع أسعار القمح 3% عالمياً

الأردن يعزي العراق بضحايا حريق في قاعة أفراح

الأردن بالترتيب 222 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2023

الأربعاء، 27-09-2023 12:08 م

زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا ساعدتا في الهجوم على سيفاستوبول

1058696295_294_0_2342_2048_1920x0_80_0_0_307dcc94f8765450972a4bf0ea3cd830


الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه تم تنفيذ الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول بالتنسيق الوثيق مع خبراء أمريكيين وبريطانيين.

اضافة اعلان


وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء: "في 22 سبتمبر، تعرضت سيفاستوبول للهجوم مرة أخرى، وليس هناك أدنى شك في أن الهجوم تم التخطيط له مسبقا باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية، ومعدات الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع التابعة لدول الناتو، وتم تنفيذه بتحريض وبالتنسيق الوثيق مع أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية".


وفي 22 سبتمبر، شنت قوات كييف هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خمسة صواريخ.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الصاروخي، أسفر عن تعرض مبنى المقر التاريخي لأسطول البحر الأسود لأضرار، وفقدان أحد العسكريين.


وقال حاكم المدينة ميخائيل رازفوجاييف، إنه بعد اعتراض أحد الصواريخ سقط جزء منه وسط المدينة تسبب بتحطيم الزجاج في عدة مباني، ولم يصب أي شخص خلال ذلك.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6513efc34236040b901852c0

إيران تطلق قمرا عسكريا إلى الفضاء

3

بعد فاجعة الحمدانية.. العراق يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام

6513e4244c59b71f8b2cc16b

باكو: مقتل 192 عسكريا أذربيجانيا في قره باغ

6513d8fb4c59b712af245502

مظاهرات في بوركينا فاسو تأييدا للحكومة الانتقالية

000_33J63ME

روسيا تضيف 23 بريطانيا جديدا إلى قائمة العقوبات

image - 2023-09-27T102031.353

كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية

أخبار متعلقة
6507fbf04c59b7705458dfc0

ماسك: أعداد قتلى الجيش الأوكراني كبيرة دون تحقيق أي نتائج

64edcda1423604087012d647

مسؤول أوكراني: زيلينسكي يستبعد إجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية

64ed92134c59b7778576e2e9

وزير خارجية بريطانيا يزور بكين

64ec8e374236046b874671a6

وسائل إعلام: خلافات بين المدربين الغربيين والمتدربين من القوات المسلحة الأوكرانية

64ec7da942360467290deb47

روسيا تزود سلاح بحريتها بدرونات استطلاعية عصيّة على التشويش

64ec6e974236046b87467173

زاخاروفا: محادثات بين لافروف وفيدان في موسكو قريبا